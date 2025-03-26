«Металлург» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина 26 марта

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».

Ставка: ТМ 5 за 1.73.

«Металлург» лихорадило довольно долго, но во второй половине регулярки магнитогорцы набрали ход. «Магнитка» выиграла 9 из 11 последних матчей, правда, за гениальными пресс-конференциями Андрея Разина качество игры команды осталось незамеченным. Как и в прошлом сезоне, у магнитогорцев сложно выделить кого-то одного: лучший бомбардир команды – вообще защитник Робин Пресс. Но вы же помните, чем все закончилось год назад? Набоков в воротах все так же феноменален, команда – сбалансирована. Но вот с соперником по первому раунду не повезло.

«Авангард» Ги Буше производит не менее яркое впечатление, чем команда Боба Хартли несколько лет назад. Сложно было представить, что канадец так быстро наладит порядок в Омске, но «Авангард» сейчас кажется командой без слабых мест. Клуб уже продлил контракт с несколькими лидерами, и теперь главная задача – сохранить в составе Буше, к которому вовсю присматриваются другие топ-клубы. Также в «Авангарде» намерены продлить соглашение с защитником Чистяковым, контракт которого истекает следующей весной.

Можно не сомневаться, что первая игра будет очень напряженной. Рискну поставить на то, что команды постараются грамотно сыграть в обороне – тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».