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«Металлург» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина 26 марта

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина 26 марта
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».

Ставка: ТМ 5 за 1.73.

«Металлург» лихорадило довольно долго, но во второй половине регулярки магнитогорцы набрали ход. «Магнитка» выиграла 9 из 11 последних матчей, правда, за гениальными пресс-конференциями Андрея Разина качество игры команды осталось незамеченным. Как и в прошлом сезоне, у магнитогорцев сложно выделить кого-то одного: лучший бомбардир команды – вообще защитник Робин Пресс. Но вы же помните, чем все закончилось год назад? Набоков в воротах все так же феноменален, команда – сбалансирована. Но вот с соперником по первому раунду не повезло.

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26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» Ги Буше производит не менее яркое впечатление, чем команда Боба Хартли несколько лет назад. Сложно было представить, что канадец так быстро наладит порядок в Омске, но «Авангард» сейчас кажется командой без слабых мест. Клуб уже продлил контракт с несколькими лидерами, и теперь главная задача – сохранить в составе Буше, к которому вовсю присматриваются другие топ-клубы. Также в «Авангарде» намерены продлить соглашение с защитником Чистяковым, контракт которого истекает следующей весной.

Можно не сомневаться, что первая игра будет очень напряженной. Рискну поставить на то, что команды постараются грамотно сыграть в обороне – тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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«Металлург» — «Авангард», первый матч. Начало затяжной и драматичной серии
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