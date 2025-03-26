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«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Николая Балмашнова на первый матч серии плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Николая Балмашнова на первый матч серии плей-офф КХЛ
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Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.32.

«В столице республики Беларусь минское «Динамо» принимает московский ЦСКА.

В регулярном чемпионате команды сыграли четыре матча и во всех победу одержали минчане! Команды к слову играли совсем недавно — 21 марта, в Москве динамовцы одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армейцы впервые за долгое время рискуют завершить кубковый поход уже в первом раунде плей-офф.
А минчане в свою очередь впервые в истории КХЛ заняли 4-е место в конференции и получили преимущество своего льда.

Лазарет минчан практически пуст, основные игроки в строю. Василий Демченко с приходом в стан динамовцев смог перезагрузить не только свою игру, но и игру всей команды. А вот у Ильи Петровича Воробьева отсутствуют два основных нападающих — Виталий Абрамов получил тяжелую травму и не поможет армейцам в плей-офф, а Владислав Каменев из-за положительной допинг-пробы вынужден до окончания всех разбирательств находиться вне состава.

Считаю, что минская сказка должна начаться с красивой домашней победы на заполненной до отказа арене!», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».

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