«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Николая Балмашнова на первый матч серии плей-офф КХЛ

Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.32.

«В столице республики Беларусь минское «Динамо» принимает московский ЦСКА.

В регулярном чемпионате команды сыграли четыре матча и во всех победу одержали минчане! Команды к слову играли совсем недавно — 21 марта, в Москве динамовцы одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Армейцы впервые за долгое время рискуют завершить кубковый поход уже в первом раунде плей-офф.

А минчане в свою очередь впервые в истории КХЛ заняли 4-е место в конференции и получили преимущество своего льда.

Лазарет минчан практически пуст, основные игроки в строю. Василий Демченко с приходом в стан динамовцев смог перезагрузить не только свою игру, но и игру всей команды. А вот у Ильи Петровича Воробьева отсутствуют два основных нападающих — Виталий Абрамов получил тяжелую травму и не поможет армейцам в плей-офф, а Владислав Каменев из-за положительной допинг-пробы вынужден до окончания всех разбирательств находиться вне состава.

Считаю, что минская сказка должна начаться с красивой домашней победы на заполненной до отказа арене!», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».