«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.73.

«Минское «Динамо» провело лучшую регулярку в истории клуба – впервые команда начнет плей-офф на домашней арене. Отсутствие лимита на легионеров позволило минчанам собрать качественные три пары обороны из североамериканцев, а в атаке разыгралась местная молодежь, ведомая мастеровитыми Шипачевым, Волковым, Энэсом и Тирни. А усиливший «Динамо» по ходу сезона Василий Демченко решил вратарскую проблему команды. Вот только теперь главная задача для Дмитрия Квартальнова – впервые в истории преодолеть первый раунд.

Перестройку ЦСКА, которую в клубе затеяли перед началом этого сезона, пока сложно назвать успешной. Армейцы сделали ставку на довольно молодых игроков, которые задержались в АХЛ, но Гурьянов, Афанасьев, Исхаков, Саморуков звездами стать пока не смогли. Подкосила команду и травма Виталия Абрамова – равноценно заменить его в тройке с Соркиным и Полтаповым так и не получилось.

По моей информации, Илья Воробьев покинет пост главного тренера команды в случае неудачи, но вполне вероятно, что второй подряд вылет в первом раунде может стоить места и некоторым руководителям армейцев.

Аншлаг на стартовом матче гарантирован, так что я ставлю на итоговую победу минчан дома», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».