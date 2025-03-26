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«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Николая Балмашнова на матч Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Николая Балмашнова на матч Кубка Гагарина
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Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4 за 2.47.

«Одновременно с матчем в Магнитогорске начнется ещё одна игра, но уже в Екатеринбурге.
На новенькой и вместительной «УГМК Арене» «Автомобилист» начнет плей-офф матчем с казанским «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках регулярного чемпионата команды играли 4 раза друг против друга и здесь преимущество у казанцев — три победы и одно поражение. Но думаю, что это можно оставить за скобками.

Видно, что не все гладко у «Ак Барса». Возможно есть небольшой конфликт среди лидеров и тренерского штаба.
Большинство толком не работает, лидеры забивают когда хотят, вратари это одна из слабых позиций у команды (не обольщайтесь сухой победе над «Барысом» 8:0).

«Автомобилист» смог забрать победу в последнем матче регулярке и забрал право своего льда. Характер у команды есть, но вот стабильности не наблюдалось.

Я зайду на тотал голов, думаю, что сегодня будет осторожный хоккей и прощупывание слабых мест», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».

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