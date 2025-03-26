«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина 26 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.59.

«В прошлом сезоне команды встречались в первом раунде, и тогда «Автомобилист» добыл победу со счётом 4-1, что можно назвать сенсацией. Эра Билялетдинова в «Ак Барсе» уже точно завершилась, Радулов и Шипачёв ушли, в команде началась серьёзная перестройка. В этом сезоне «Ак Барс» одержал три победы в четырёх матчах с «Автомобилистом» и бо́льшую часть сезона боролся за более высокие места на Востоке, но в итоге финишировал пятым, а «Автомобилист» – четвёртым.

Серия начнётся в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене». После Матча всех звёзд у «Автомобилиста» начались определённые проблемы. В начале года у команды была серия из 11 побед, которая прервалась в Казани (1:4). Затем начались неудачи, добавился фактор переезда, что никогда не помогает на этой стадии сезона.

У «Ак Барса», на мой взгляд, более яркое нападение, есть лидеры, которые могут взять игру на себя. Думаю, это будет чисто тренерская дуэль – у обоих коллективов глубина состава примерно равная, вратари также примерно на одном уровне. Здесь многое будет зависеть от того, кто лучше угадает с вратарями, кто сможет точнее подбирать состав и ротацию. Если сравнивать команды по составу, то они плюс-минус равны. Для обеих организаций вылет в первом раунде будет считаться провалом. Но за слабую игру в регулярке приходится платить: если допускаешь серии поражений, потом получаешь неудобного соперника.

Мой прогноз: победа «Ак Барса» в серии со счётом 4-3. Думаю, первая игра начнётся с осторожной разведки, никто не будет форсировать события. «Ак Барсу» выгоднее подождать ошибки «Автомобилиста» и реализовать моменты в большинстве. «Автомобилисту» тоже нет смысла раскрываться, так как их сильная сторона – игра на ошибках соперника.

Кстати, меньшинство у «Ак Барса» одно из лучших – всего 29 пропущенных шайб и девять заброшенных в меньшинстве. Поэтому логично поставить на малорезультативный матч: ТМ 5 или даже 4.5. Думаю, 2:2 – это уже много, скорее, будет 2:1, возможно, шайба в пустые ворота. В плей-офф нет цели забивать в пустые, главное – не доводить до проброса и выбросить шайбу по борту, чтобы смениться. В целом ожидаю тяжёлую и изнуряющую серию, в которой «Ак Барс» возьмёт реванш», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».