«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Виталия Славина на матч Кубка Гагарина в Беларуси

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 3.20.

«Крайне любопытное соперничество. В этом сезоне, как это ни странно, ЦСКА ещё ни разу не одолел «Динамо». «Зубры» одержали четыре победы, причём обе – на столичном льду с одинаковым счётом 4:1. Оба раза победа была уверенной, словно команды из разных лиг.

Предположу, что впервые в своей истории «Динамо» Минск выйдет во второй раунд Кубка Гагарина. Всё для этого у них есть. Они знают, как побеждать ЦСКА. ЦСКА, наоборот, после Нового года выглядит бледно. Команда так и не оправилась от потери Абрамова, ведущего нападающего. А потом случилась допинговая история, и потеря двух ключевых форвардов стала для армейцев катастрофой.

Хотя «Динамо» выиграло у ЦСКА уже четыре встречи, плей-офф – это совсем другой турнир. Первый период, да и весь стартовый матч, скорее всего, будет осторожным, соперники станут присматриваться друг к другу, потому что первый гол в плей-офф значит очень много. Команда, пропустившая первой, будет вынуждена раскрываться, а это может привести к контратакам.

Конечно, тренер ЦСКА Воробьёв учтёт предыдущие поражения и сделает упор на оборону. Но, с другой стороны, «Динамо» Минск, даже если пропустит первым, знает, как побеждать армейцев. Если понадобится, они вернутся к своему атакующему стилю и, думаю, смогут перевернуть игру и добиться успеха.

Поэтому в стартовой встрече я ставлю на победу «Динамо» Минск. Ожидаю «низовой» матч – не более пяти шайб. В серии также ставлю на белорусский клуб. Думаю, «Динамо» возьмёт её со счётом 4-1», — приводит слова Славина «РБ Спорт».