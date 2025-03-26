«Анахайм» — «Бостон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Анахайм» – «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 3.00.

«У «Бостона» шесть поражений подряд, и на выезде по Западному побережью команда пока не взяла ни одного очка. Но в среду у «Брюинз» будет отличный шанс прервать неудачную серию – «Анахайм» явно один из самых слабых соперников на этом отрезке. «Дакс» снова не попадают в плей-офф, а их статистика говорит сама за себя: всего три победы в 10 последних матчах, 12,6% реализации большинства (29-е место в лиге) и лишь 2,64 заброшенной шайбы в среднем за игру (28-е место в НХЛ). А ещё у них худший показатель по вбрасываниям – 44,4%.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако и у «Бостона» дела идут не лучшим образом. В команде не всё в порядке, что стало особенно заметно после слов Никиты Задорова о ситуации с первым вратарём Джереми Свейманом, который чуть не подрался в матче с «Кингз». Свейман действительно проводит слабый сезон – всего 89,2% отраженных бросков. Это одна из причин, почему у «Брюинз» так много проблем. К тому же лидеры команды, включая Давида Пастрняка, пока далеки от своей лучшей формы – за последние пять матчей у него лишь 2 (0+2) очка.

Тем не менее по составу «Бостон» значительно превосходит «Анахайм». Серия поражений уже затянулась, и если проигрыш «Лос-Анджелесу» еще можно было предсказать, то поражение от «Сан-Хосе» стало неожиданностью. «Мишкам» пора брать себя в руки.

Моя ставка: победа «Бостона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».