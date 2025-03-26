«Эдмонтон» — «Даллас»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Эдмонтон» – «Даллас».

Ставка: победа «Далласа» за 2.20.

«На прошлой неделе «Ойлерз» потеряли двух ключевых игроков — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Ожидается, что из-за травм они пропустят три ближайших матча. Без них «Эдмонтон» — совсем другая команда. Да, в прошлой встрече «нефтяники» смогли обыграть «Сиэтл» даже в усечённом составе, но теперь соперник куда серьёзнее. Одна удачная игра Ньюджента-Хопкинса (в прошлом матче он сделал хет-трик) вряд ли спасёт ситуацию.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас» уверенно идёт вторым в Западной конференции. В последних 12 встречах команда одержала восемь побед и набирает очки уже пять игр подряд. В отличной форме Томас Харли — 6 (3+3) очков в пяти матчах. А вот у новичка Микко Рантанена пока не всё гладко: после перехода из «Каролины» он провёл восемь игр и набрал лишь 5 (2+3) очков. Для игрока с контрактом на $ 12 млн в год это скромные показатели.

«Старз» забивают больше и пропускают меньше, чем их соперник. С учётом кадровых проблем «Эдмонтона» гости выглядят фаворитами этой встречи.

Моя ставка: победа «Далласа», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».