«Динамо» Москва — СКА: определён фаворит 1-го матча серии

27 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором московское «Динамо» примет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности.

Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90. Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.58. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0.