«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на 1-й матч серии «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: «Динамо» победит за 2.30.

Вывеска интересная, но по факту интриги мало. Москвичи лучше провели регулярку. Выиграли пять из шести очных встреч, в другой потерпев поражение в овертайме. Под занавес сезона тренерский штаб Ротенберга пробовал улучшить игру в обороне. Почему этим не занимались раньше? Команда привыкла играть, практически не думая о защите. Неоднократно по ходу сезона теряла преимущество в две-три шайбы и очень много пропускала от прямых конкурентов.

Мало того что первый матч пройдёт в Москве, так его ещё и пропустят капитан СКА Александр Никишин и один из лидеров Сергей Плотников. Также непонятно, что с состоянием Евгения Кузнецова. Он пропустил месяц из-за травмы, а после нереализованного буллита в последнем матче с «Торпедо» (3:2 Б) не вышел на лёд в овертайме. Как сыграет, сыграет ли вообще — одни вопросы.

Проблемы у московского «Динамо» могут возникнуть только в том случае, если оно само их себе создаст. У СКА хорошая комплектация состава, но слишком много хаоса, нет сбалансированности. По ходу регулярного чемпионата Кудашов успешно пользовался слабыми местами петербуржцев. В плей-офф продолжит.