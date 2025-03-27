«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина

В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» состоится первый матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Никитина. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 62% вероятности.

Победа нижегородского «Торпедо» оценивается в 5.00 — около 20% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40.

В то же время аналитики сомневаются, что в первой встрече серии будет результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.92.