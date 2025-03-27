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«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз на матч 27 марта

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз на матч 27 марта
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Торпедо».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.30.

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В этом сезоне соперники встретились четыре раза, по два дома и на выезде. И статистика для нижегородцев печальная — три поражения, два из которых — всухую. А последнее, случившееся в Нижнем Новгороде, вовсе получилось крупным, со счётом 0:5. Серия начнётся в Ярославле, но и возвращение домой не гарантирует успех.

«Локомотив» в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина, а в этом выиграл регулярку. Совершенно логично его считают фаворитом в борьбе за титул. Это давление, с которым подопечным Игоря Никитина придётся играть. Благо форма, с какой они подходят к старту первого раунда, впечатляет. Четыре победы в пяти матчах при четырёх пропущенных шайбах.

Вообще, именно внимательная игра в обороне является козырем железнодорожников. За 68 матчей ярославский коллектив пропустил всего 122 шайбы. У ближайшего преследователя по этому показателю на 32 шайбы больше.

«Локомотив» вовсю готовится к старту плей-офф, в строю все хоккеисты, за исключением Степана Никулина. Но форварда, в принципе, можно как-то заменить. На своём льду финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина должен начинать серию с победы. Вот только слишком много голов не ждём. П1 через ТМ 5.5 шайбы выглядит интересно в качестве ставки.

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