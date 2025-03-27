Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Салавата Юлаева» в первом матче с «Сибирью»

Букмекеры оценили шансы «Салавата Юлаева» в первом матче с «Сибирью»
Комментарии

В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится первая встреча 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» — «Сибирь», первый матч. Не спешите поздравлять Козлова
«Салават Юлаев» — «Сибирь», первый матч. Не спешите поздравлять Козлова

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уфимцам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Сибири» оценивается в 4.20 — около 22% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

В то же время аналитики прогнозируют, что первый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Торпедо», первый матч. Ничего удивительного
«Локомотив» — «Торпедо», первый матч. Ничего удивительного
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android