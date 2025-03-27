Букмекеры оценили шансы «Салавата Юлаева» в первом матче с «Сибирью»

В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится первая встреча 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уфимцам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Сибири» оценивается в 4.20 — около 22% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

В то же время аналитики прогнозируют, что первый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.