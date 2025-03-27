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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на матч в Уфе

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на матч в Уфе
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первый матч серии «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.30.

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Уфимцы заняли второе место в таблице Восточной конференции, но это не гарантирует долгожданную удачу в плей-офф.

«Сибирь» в этом сезоне — совсем не подарок. Прежде всего это хорошо обученные защитники. Коллектив пропустил в регулярке менее двух сотен голов, что неплохо для команды со статусом андердога. Второй момент — выдающаяся игра в большинстве. А по факту даже лучшая в лиге. Удаления здесь чреваты.

В-третьих, надо обратить внимание на историю противостояний. С февраля 2024 года соперники встретились пять раз в матчах регулярного чемпионата КХЛ, и только два раза «Салават Юлаев» выходил победителем в основное время. При этом дважды успех праздновала «Сибирь». Судя по всему, Виктора Козлова ждёт ещё один непростой раунд, который обещает затянуться.

Свою силу новосибирцы покажут, конечно, не на выезде, а в родных стенах. Всё-таки уфимцы сами были одними из лучших на своём льду в регулярке. Но в первой встрече ждать разгромной победы хозяев точно не стоит. Плюсовую фору на гостей или «низ» по голам можно рассмотреть в качестве ставки. Должно быть напряжённо уже с ходу.

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