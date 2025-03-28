«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.10.

«Локомотив» в четырёх последних матчах РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). Победил московское «Динамо» (2:1). Поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Зенита» и «Спартака» составляет три очка, от лидирующих краснодарцев — шесть.

А ещё подопечные Михаила Галактионова выбили махачкалинское «Динамо» (2:1) из Кубка России. Приличный сезон проводят. Много пользы приносит 19-летний воспитанник клуба Алексей Батраков. В 20 встречах первенства забил 11 мячей и отдал семь результативных передач, а недавно отличился за сборную России. Талантище!

Пореже бы железнодорожникам терять очки на выезде, так уже шли бы в лидерах. Впрочем, в Самаре возникновения больших трудностей не предвидится. Соперник переживает очень трудные времена. Подопечным Галактионова пора включиться в борьбу за призовые места, хватит уже разбазаривать возможности. Для этого есть все шансы.