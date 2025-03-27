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Названы шансы Овечкина забить «Миннесоте»

Названы шансы Овечкина забить «Миннесоте»
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28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.30.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если он не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.10.

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