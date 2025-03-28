«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.81.

Удивительно, но факт: у соперников лучше всех в лиге получается выступать в гостях. «Вашингтон» — первый по этому показателю. Родные стены не дают «Миннесоте» ровным счётом никакого преимущества. На днях «Вашингтон» уступил «Виннипегу» (2:3 ОТ). Поражение стало для команды всего третьим в марте при девяти победах.

Спас «Вашингтон» от поражения по итогам 60 минут 39-летний капитан — Александр Овечкин. Забил шедевральный гол. За четыре минуты до конца основного времени шикарно открылся под передачу Алексея Протаса и мощнейшим точным броском прошил Коннора Хеллебайка. На секундочку, лучшего голкипера лиги.

Впрочем, Александр не только забивает регулярно, но и голевые передачи с удовольствием раздаёт. Не набрал очков только в одном из восьми предыдущих матчей. Находится в превосходной форме.

И как прикажете «дикарям» отнимать очки у такого «Вашингтона»? Отменная игра Овечкина вдохновляет партнёров по команде. Подопечные Спенсера Карбери уверенным шагом идут к победе в регулярном чемпионате. Показывают отменный динамичный хоккей, забивают чаще всех в лиге. Неудержимы должны быть даже после поражения.