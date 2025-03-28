Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ

28 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.