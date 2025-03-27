«Трактор» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.25.

«Яркие победы над СКА и «Авангардом» на финише регулярки подтверждают, что к плей-офф челябинцы подошли в хорошей форме. А значит, шансы «Адмирала» на сенсацию – минимальны. Приморцы если и зацепят один матч у фаворита, то на своём льду. В гостях у «Трактора» команде Тамбиева рассчитывать не на что.

Разве что получится уйти от поражения с разгромным счётом. Хозяева будут действовать аккуратно, присматриваясь к сопернику и стараясь свести к минимуму число собственных ошибок. За счёт превосходства в мастерстве и в вариативности атаки они должны без проблем выиграть стартовый матч серии, но вряд ли этот успех будет таким уж зрелищным. Максимум 4 гола на двоих в этой встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».