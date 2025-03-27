«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Виталия Славина на игру плей-офф КХЛ в Челябинске

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 2.69.

«Здесь сенсации не жду. Сойдутся первый клуб Востока и последняя команда. Но, с другой стороны, если взять регулярный сезон, то в четырёх матчах «Адмирал» один раз взял верх, а в трёх других счёт был минимальным. Только один раз «Трактор» выиграл 2:0, а так — перевес в одну шайбу. Так что «Адмирал» знает, как играть против Челябинска.

Хотя «Трактор», на мой взгляд, провёл выдающийся регулярный сезон. Наверное, это одна из немногих команд, у которой по ходу чемпионата вообще не было спадов. Новый канадский тренер Гру так подготовил команду, что просто удивляешься и даже завидуешь — как можно так уверенно пройти всю дистанцию в 68 матчей. Надо отметить, что «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном здорово усилился. Сейчас смотришь на атаку — она просто звенит. Главное, что все ключевые игроки на пике формы.

Плюс, конечно, вратарь Фукале. В прошлом сезоне он получил травму в серии с «Локомотивом», и это обернулось для уральцев трагически — они проиграли. Сейчас, думаю, этого не случится. «Трактор» должен взять верх в первом матче. Но, глядя на их очные встречи в сезоне, думаю, шайб будет немного. Я поставил бы на то, что будет не более пяти шайб при победе «Трактора» в первом матче серии.

В целом в этом соперничестве считаю, что «Адмирал» всё-таки один матч у себя дома должен зацепить. Если учитывать, как упорно они играли в регулярке. Поэтому сенсации не жду. «Трактор» победит в серии со счётом 4-1», — приводит слова Славина «РБ Спорт».