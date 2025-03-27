«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина в Уфе

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.75.

«В регулярке в матчах между этими соперниками результативность постоянно была в районе отметки «5 шайб за игру». Теперь может быть даже больше. Спецбригады «Сибири» способны положить пару голов почти любому сопернику, атака «Салавата» тоже на хорошем ходу.

Несмотря на то что уфимцы получили самого удобного соперника по первому раунду на всём Востоке, никакого недонастроя с их стороны ждать не стоит. Виктор Козлов уже имеет печальный опыт осечек в сериях с нижесеяными, костяк его команды – тоже. Понимая, что позориться никак нельзя, хозяева будут максимально собранными. А в таком состоянии они должны уверенно побеждать новосибирцев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».