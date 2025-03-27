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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина в Уфе

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина в Уфе
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.75.

«В регулярке в матчах между этими соперниками результативность постоянно была в районе отметки «5 шайб за игру». Теперь может быть даже больше. Спецбригады «Сибири» способны положить пару голов почти любому сопернику, атака «Салавата» тоже на хорошем ходу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то что уфимцы получили самого удобного соперника по первому раунду на всём Востоке, никакого недонастроя с их стороны ждать не стоит. Виктор Козлов уже имеет печальный опыт осечек в сериях с нижесеяными, костяк его команды – тоже. Понимая, что позориться никак нельзя, хозяева будут максимально собранными. А в таком состоянии они должны уверенно побеждать новосибирцев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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