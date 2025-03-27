«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на матч первого раунда Кубка Гагарина

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 за 2.27.

«Что я жду от этого матча и всей серии?

Конечно же, «Локомотив» – тотальный фаворит этой серии. Команда выиграла регулярный чемпионат, она отличается надёжной игрой в обороне, у неё не видно слабых мест.

При этом «Торпедо» умеет играть против «Локомотива», в какие-то моменты может доставить ему трудности. Думаю, что нижегородцы всухую эту серию не отдадут.

Однако первый матч в серии у себя на льду «Локомотив» выиграет. Много голов не жду. Мой прогноз – победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5. Думаю, что сама серия закончится со счётом 4-2 в пользу «Локомотива». За счёт своей ресурсности и сыгранности ярославцы соперника дожмут», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».