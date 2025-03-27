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«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ в Ярославле
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.04.

«Локомотив» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате задолго до его окончания, но назвать ярославцев очевидным фаворитом сложно. Команда Игоря Никитина выглядела машиной в первой половине регулярки, но спад «Локомотива» совпал с травмой основного вратаря Даниила Исаева.
Состав ярославцев стал опытнее – добавились мастеровитые Александр Радулов, Байрон Фрейз, Рихард Паник, но ближе к концовке сезона игра разладилась. И нынешний «Локомотив» видится ничуть не сильнее «Трактора» или московского «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом у «Торпедо» в первом раунде шансов абсолютно не вижу. Главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов видоизменил хоккей своей команды, сделав его более сбалансированным и строгим. Но на результатах благоприятно это не сказалось – шансов подняться выше восьмого места у нижегородцев не было, да и будь «Куньлунь» чуть посильнее, с попаданием в плей-офф могли возникнуть проблемы. Замедлился прогресс молодых звёздочек — Богдана Конюшкова и Василия Атанасова.

Максимум, на что может рассчитывать «Торпедо» в серии – забрать один матч у фаворита. Скорее всего, это случится в Нижнем Новгороде, а сегодня ставлю на победу ярославцев в основное время с форой (-1.5)», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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