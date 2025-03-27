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«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.60.

«Торпедо» по ходу сезона даже сумело взять у «Локомотива» одну победу в четырёх встречах. Этого откровенно мало для того, чтобы считать реальными их шансы на сенсацию в стартовом матче серии. Чтобы быть сильным оппонентом главному фавориту борьбы за Кубок Гагарина, нужно представлять собой нечто особенное со знаком «плюс». Нижегородцы, наоборот, завершили регулярку пятью поражениями подряд. Неприятно удивив проблемами с характером, с атакой, с действиями спецбригад и так далее.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что сомнений в победе «Локомотива» нет вообще. Как и в том, что зрители не увидят больше пяти шайб в этой встрече. Ярославская оборона без особых усилий нейтрализует атакующую игру команды Ларионова. И при этом сами хозяева не будут стремиться к тому, чтобы сделать свой успех зрелищным. Раскочегариваться на полную мощь железнодорожникам пока рано», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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