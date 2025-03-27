«Динамо» Москва — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.72.

«Любопытно, что в истории КХЛ команды встречались в плей-офф шесть раз. Две победы были у «Динамо» в 2012 и 2013 годах, а затем побеждал только СКА — и 4-1, и 4-2. В этом сезоне в регулярном чемпионате счёт серии — 5-1 в пользу «Динамо», причём единственная победа СКА была добыта за пределами основного времени.

Все расклады как будто в пользу «Динамо». Они лучше выступили в регулярке и выиграли сезонную серию. Более того, они в целом лучше прошли всю дистанцию. Вратари у них посильнее, а оборона и атака примерно на равных со СКА. Кто бы ни вылетел в первом раунде — это будет провал, потому что «Динамо» в прошлом году выиграло Кубок Континента, а СКА традиционно всегда сильный. Я считаю, что за этой серией нужно будет наблюдать. Возможно, будут пятиминутные удаления, дисквалификации, колющие удары и массовые драки.

Но, если говорить о прогнозе, я опираюсь на дистанцию в 68 матчей и считаю, что «Динамо» — более стабильная команда. Поэтому ставлю на их победу со счётом 4-2 в серии. Не удивлюсь, если завершение состоится именно в Санкт-Петербурге. «Динамо» очень хорошо играет в выездной модели, умеет ждать ошибки СКА, который на домашней арене может погнаться вперёд под давлением трибун. Хотя у «Динамо» в этом сезоне большинство не настолько убийственное, как в прошлом, когда оно составляло 30,7%, а у СКА, между прочим, хорошее меньшинство.

Важный фактор — ситуация с вратарями «Динамо». Подъяпольский пропустил остаток регулярного чемпионата из-за травмы. Выйдет ли он на первый матч или начнёт Моторыгин? Если начнёт Моторыгин, не произойдут ли те же потрясения, что в прошлом сезоне против «Трактора»? Одно дело хорошо играть в регулярке, а другое — под большим давлением в плей-офф. У СКА тоже есть вопросы по вратарской бригаде — она молодая и нестабильная. Множество матчей в этом сезоне показало, что вратари не всегда справляются.

В первом матче, на мой взгляд, команды будут аккуратно играть, эмоции возьмут верх, поэтому не жду большого количества голов. Тотал меньше 5, если коэффициент приемлемый, можно заиграть. Если нет, можно ставить на победу «Динамо» в первом матче, возможно, с овертаймом», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».