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«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Москве

«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Москве
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.60.

«Динамовцы обыграли невских армейцев в пяти из шести очных встреч регулярного чемпионата. И накануне плей-офф выглядят пусть не безусловным, но всё же фаворитом серии. Вроде бы и сыгранность, и сбалансированность состава, и надёжность, и умение избегать ошибок на ровном месте — везде у бело-голубых небольшое преимущество. Но тем не менее именно в первой встрече серии советовал бы ставить на победу СКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всё потому, что команда Ротенберга постарается выдать максимум именно на старте. Их главный шанс — в том, чтобы зацепить один матч в Москве, а дальше пользоваться тем, что внутри «Динамо» начнётся привычный кубковый мандраж. Именно такими козырями команду Кудашова побил прошлой весной «Трактор». Сценарий в пользу Петербурга вполне может сработать. Мастерство атаки гостей по-прежнему на космическом уровне, в обороне они к плей-офф начали играть гораздо строже. А вратари хозяев по надёжности ничуть не лучше, чем у СКА. Так что ставим на клуб из Северной столицы больше пяти шайб на двоих», — приводит слова Емелина «РБ Спорт».

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