«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.55.

«Мы не можем пропускать матчи «Вашингтона», ведь мы ждём, что Александр Овечкин забьёт этот гол, который приблизит его к рекорду Гретцки. Нужно забросить 895 шайб, чтобы обновить рекорд Гретцки.

Я проверил, кстати, что Александр Овечкин пару раз за сезон встречался с «Миннесотой» и в этих матчах забивал, как и во встрече с «Виннипегом». Ждать гол от Овечкина можно, но я бы не рискнул, потому что «Миннесота» — команда неплохая, старается наладить дела в обороне. Я не думаю, что Овечкину будет легко забивать. Так что именно с «Миннесотой» я бы не стал ставить на гол Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Но «Вашингтон» — лучший в регулярном чемпионате, играет здорово в нападении, и здесь два пути: или ставить на индивидуальный тотал «Вашингтона», например, больше 3.5 шайбы, или ставить просто на победу «Вашингтона», итоговую или в основное время. Я бы пошёл через победу в основное время на гостей, потому что коэффициент на это повыше, и сам матч тоже важен для «Вашингтона».

«Вашингтон» должен оторваться от «Виннипега», чтобы взять Кубок президента, а это для «Кэпиталс» тоже ценный трофей. Они точно за ним пойдут, и им нужно побеждать. У них будет очень высокая мотивация. Я верю в победу «Кэпиталс», ну а если она будет, возможно, Овечкин наберёт свои очки или даже что-то забьёт», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».