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«Детройт» — «Оттава»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

«Детройт» — «Оттава»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Детройт» – «Оттава».

Ставка: победа «Оттавы» за 2.35.

«Встреча двух соперников в борьбе за уайлд-кард на Востоке. На данный момент «Оттава» удерживает место в зоне плей-офф и имеет все шансы там остаться. В последний раз «Сенаторз» играли в розыгрыше Кубка Стэнли в 2017 году, так что этот сезон для них – настоящий прорыв. А вот «Детройт» рискует снова остаться за бортом восьмёрки сильнейших. После удачной зимы у команды начался серьёзный спад.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Ред Уингз» оставляет желать лучшего. В последних 10 матчах – семь поражений, сейчас они идут лишь 12-ми на Востоке. Особая проблема – игра в меньшинстве: 68,5% нейтрализации, последнее место в лиге. Кроме того, «Детройт» пропускает в среднем 3,2 шайбы за игру (22-е место).

На этом фоне «Оттава» выглядит предпочтительнее: мощное большинство (24,2% реализации), надёжнее оборона (2,87 пропущенной шайбы в среднем за игру, 13-е место), в марте команда выдала серию из шести побед.

В этом сезоне «Сенаторз» уже дважды обыгрывали «Ред Уингз» из трёх встреч – и теперь всё идёт к третьей победе», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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