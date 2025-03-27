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«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: ставка Дарьи Тубольцевой на встречу НХЛ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: ставка Дарьи Тубольцевой на встречу НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Нэшвилл» – «Сент-Луис».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.25.

«Сент-Луис» набрал ход — семь побед подряд! Это их самая длинная победная серия с 2022 года, и сейчас «Блюз» всерьёз вступает в гонку за плей-офф. Один из главных героев команды — Дилан Холлоуэй, который в последних пяти матчах набрал 9 (2+7) очков. В трёх предыдущих встречах с «Нэшвиллом» «Музыканты» брали верх — и у них есть все шансы сделать это снова.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предаторз» практически выпали из борьбы за плей-офф. В последних 10 матчах у них пять поражений, недавно прервалась серия из четырёх проигрышей. К тому же «Нэшвилл» — худшая команда лиги по заброшенным шайбам (в среднем 2,55 гола за игру, 32-е место). Для сравнения: «Сент-Луис» на 13-й строчке по этому показателю (3,01).

Единственный весомый козырь «Предаторз» — игра в меньшинстве (81% нейтрализации). В остальном «Блюз» выглядят сильнее. Они в лучшей форме и настроены продлить свою серию.

Моя ставка: победа «Сент-Луиса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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