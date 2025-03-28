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Названы шансы «Металлурга» сравнять счёт в серии с «Авангардом»

В пятницу, 28 марта, на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоится второй матч серии «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу омичей, которые в среду победили со счётом 4:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение магнитогорцам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.15 — около 30% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Победа «Металлурга» с учётом ОТ идёт за 1.67 (56%), итоговый успех «Авангарда» доступен за 2.25 (44%).