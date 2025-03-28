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«Металлург» — «Авангард»: прогноз на 2-й матч серии Кубка Гагарина

«Металлург» — «Авангард»: прогноз на 2-й матч серии Кубка Гагарина
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии «Металлург» — «Авангард».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.05.

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Скорее всего, второй матч пройдёт примерно по тому же сценарию. Подопечные Андрея Разина на правах хозяев площадки и по жизненной необходимости постараются завладеть инициативой, чтобы нагрузить вратаря соперника. Всё-таки надо отыгрываться за 1:4 в первой встрече, ведь уезжать из Магнитогорска при 0-2 в серии будет совсем неприлично.

Вместе с тем следует хорошо отнестись к собственной обороне и быть внимательнее с нападающими омичей при контратаках. Лучше держать пятачок. Команде Ги Буше в этом плане куда легче — надо сыграть с предельной концентрацией и постараться ловить оппонентов на ошибках и потерях. Место в воротах может занять Никита Серебряков, который наверняка на кураже.

Будет совершенно логично, что всё это приведёт к низкорезультативному хоккею. Снова будет много борьбы и удалений. В первой игре соперники на двоих просидели на скамье штрафников почти целый период. Кроме того, в пользу «низа» по голам говорит история встреч. В четырёх матчах прошедшей регулярки «Металлург» и «Авангард» более трёх шайб на двоих не забрасывали.

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