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«Байер» — «Бохум»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

«Байер» — «Бохум»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии
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В пятницу, 28 марта, на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч «Байер» — «Бохум», который откроет программу 27-го тура чемпионата Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение подопечным Хаби Алонсо. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности.

Победа «Бохума» оценивается в 11.5, а на ничейный исход можно поставить за 6.90.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев (7.20).

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