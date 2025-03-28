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«Байер» — «Бохум»: прогноз на матч

«Байер» — «Бохум»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Байер» — «Бохум».

Ставка: «Байер» победит + обе забьют за 2.85.

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Сейчас Хаби Алонсо нужно настроить своих подопечных на продолжение борьбы там, где ещё можно бороться. В немецкой Бундеслиге «фармацевты» крепко держат второе место, набрав 56 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков, а до лидирующей «Баварии» им не хватает шести очков. Пока ситуация вполне рабочая.

Какая удача, что в первом матче после возобновления сезона предстоит сыграть с «Бохумом». «Бохум» — аутсайдер чемпионата Германии, занимающий место в стыковой зоне. Отрыв от зоны прямого вылета составляет лишь одно очко, а до безопасного 15-го места в таблице не хватает пяти очков. Перспектива на оставшуюся часть сезона для клуба — борьба за выживание.

Результаты у аутсайдера соответствующие. Только с приходом нового тренера удалось уйти от сплошных поражений, которые были до 2025 года. Сейчас команда чередует удачные встречи с неудачными. Даёт бой соперникам разного калибра. Не так давно даже сенсационно обыграла «Баварию» со счётом 3:2, хотя и не без помощи красной карточки.

Впрочем, в гостях у «Байера» «Бохум» всё равно выступит в роли защищающегося. Проблемы леверкузенцев с обороной из-за травм защитников могут разве что увеличить итоговое количество забитых мячей, но в имени победителя сомнений мало. Проверим победу хозяев через голы в обе стороны. Что-то вроде 2:1 или 3:1 в их пользу здесь может быть.

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