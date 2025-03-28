«Страсбург» — «Лион»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

В пятницу, 28 марта, на стадионе «Мено» в Страсбурге состоится матч «Страсбург» — «Лион», который откроет программу 27-го тура чемпионата Франции. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Страсбурга» предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа «Лиона» оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет около 5%. На ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).