«Страсбург» — «Лион»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 6.70

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Страсбург» — «Лион».

Ставка: точный счёт 1:1 за 6.70.

История противостояний в какой-то степени на стороне лионцев. Они выиграли шесть из девяти прошлых очных матчей во французской Лиге 1. Казалось бы, что на этот раз может пойти не так? Однако есть несколько нюансов. «Страсбург» сейчас сам внушает уважение, отстаёт от идущего пятым «Лиона» всего на два очка и борется за еврокубки.

Начиная с 8 декабря 2024 года «Страсбург» провёл 13 встреч в чемпионате Франции. За это время потерпел всего одно поражение — на выезде от «Ренна» (0:1). В 12 других матчах добыл девять побед и три ничейных исхода. После не самого удачного стартового отрезка новый тренер Лиам Росеньор нашёл правильный подход к своим подопечным. И это даёт результат.

Кроме того, история личных встреч, хотя и демонстрирует перевес в сторону «Лиона», изобилует плотной борьбой. В 8 из 10 случаев забивали обе команды. Судя по нынешней форме каждой, смогут забить снова. При этом не стоит уверенно говорить про победу гостей. В Страсбурге лионцы выиграли лишь три из семи прошлых матчей, уступив дважды.

На своём поле «Страсбург» в этом сезоне Лиги 1 потерпел всего одно поражение, хотя провёл 12 встреч. «Лион», в свою очередь, далеко не эталонный пример того, как надо действовать на выезде. Короче говоря, не станет сюрпризом, если хозяева сумеют разжиться очками в предстоящем матче. Ничья со счётом 1:1 выглядит уместно.