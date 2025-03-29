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«Химки» — «Пари НН»: стал известен фаворит матча

«Химки» — «Пари НН»: стал известен фаворит матча
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29 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.37, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Пари НН» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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