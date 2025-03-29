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Букмекеры назвали шансы «Динамо» победить «Оренбург»

Букмекеры назвали шансы «Динамо» победить «Оренбург»
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В субботу, 29 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бело-голубым. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается в 8.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.30).

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