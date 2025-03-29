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«Лечче» — «Рома»: прогноз и ставки на матч

«Лечче» — «Рома»: прогноз и ставки на матч
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В субботу, 29 марта, на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается в 4.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. На гол в каждом тайме можно поставить за 1.90.

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