«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.60.

«В 22-м туре чемпионата России в Самаре «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива». Самарцы сейчас находятся возле зоны стыковых матчей. У них 19 очков, как и у «Пари НН», который находится в этой зоне. «Крыльям» нужно набирать очки.

«Локомотив» после победы над московским «Динамо» занимает четвёртую строчку, на три очка отставая от «Спартака» и «Зенита» и на шесть от «Краснодара».

Мне кажется, что «Локомотив» находится в хорошей форме. В принципе, матчи сборной не должны были негативно повлиять на клуб, потому что команду представляли только россияне, и они особо не устали. Разве что только Пиняев, но и без него команда сейчас хороша, особенно в линии атаки.

У «Крыльев» как раз в линии обороны большие проблемы. И в целом их текущее состояние оставляет желать лучшего. Мне кажется, что как бы они ни старались, но всё же не смогут отобрать очки у такого быстрого и лёгкого «Локомотива». Так что я думаю, что «Локомотив» победит и забьёт много голов. Мой первый прогноз — чистая победа «Локомотива», и второй — «Локомотив» забьёт не меньше двух голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».