«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Павла Яковлева на матч РПЛ 28 марта

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Локомотив» достаточно неудачно стартовал после зимней паузы, у команды два ничейных результата, хотя не самые сильные соперники были. Тем не менее в последнем туре «Локомотив» одержал победу в дерби над «Динамо». Это, конечно же, даст дополнительный импульс команде. «Локомотив» остаётся в гонке за чемпионство, всего лишь шесть очков до первого места. Я думаю, что у «Локомотива» сейчас всё идет хорошо и команда на поле демонстрирует неплохой футбол. Молодые ребята нас радуют результативными действиями и своей игрой.

«Крылья Советов» неплохо вышли из зимней паузы. С «Краснодаром» сыграли 1:1 на выезде и продемонстрировали достаточно хороший футбол. Но последующие две игры проиграли, не забив ни одного мяча. Команда находится на 12-й строчке, что будет мотивировать футболистов, они выйдут, понимая, что надо исправлять ситуацию.

Я думаю, что не будет легко ни «Локомотиву», ни «Крыльям», ожидаю очень интересный и результативный матч. Поэтому мой прогноз – «обе забьют» за хороший коэффициент 1.71. Из пяти последних игр между собой в четырёх команды друг другу забивали», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».