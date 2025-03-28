«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.08.

«Обилие поражений, плохое турнирное положение — всё это про «Крылья Советов». Самарцы не побеждают уже четыре тура подряд, за это время в их активе лишь одна ничья. В первом туре после возобновления чемпионата команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Краснодаром». Счёт открыл Иван Олейников на 41-й минуте, уже в самом начале второго тайма Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота — 1:1. Больше в этой встрече никто забить не смог, ничья. Дерби с «Акроном» должно было получиться обоюдоострым, но надежды не оправдались. В тот день забивала только команда из Тольятти. В последнем туре всё так же сложилось неудачно. Динамовцы Махачкалы камня на камне не оставили от команды Игоря Осинькина — 4:0. Плохие результаты не могли не сказаться на турнирном положении команды.

Сейчас самарцы идут на 12-м месте, зона стыковых матчей совсем рядом, «Крылья» опережают «Пари НН» лишь по дополнительным показателям.

«Локомотив» продолжает борьбу на попадание в первую тройку. Да, результаты в конце прошлого календарного года и в начале этого были не лучшими, однако последний тур показал болельщикам, что далеко не всё ещё потеряно. Игра с «Динамо» получилась увлекательной, счёт, после углового, открыл Дмитрий Воробьёв, бело-голубые смогли сравнять ещё до перерыва, блестящую комбинацию завершил Артур Гомес. Победу вырвать получилось в концовке встречи. На 76-й минуте Александр Сильянов отправил мяч в ворота соперника. Арбитры долго рассматривали этот эпизод, но в итоге приняли решение гол засчитать. минимальная победа железнодорожников, которая позволяет им обогнать команду Марцела Лички. Сейчас «Локо» отстаёт от «Зенита» и «Спартака» лишь на три очка, от «Краснодара» – на шесть, а это значит, что вся борьба ещё впереди.

«Крылья» удручающе выступают в последнее время, «Локомотив, наоборот, на подъёме! В матче первого круга москвичи оказались сильнее — 1:0, однако тогда «Крылья» ещё вполне прилично выступали в чемпионате. Предположить, что в этот раз они смогут забрать очки — очень сложно. Победа «Локомотива», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».