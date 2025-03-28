«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 4.5 за 5.30.

«По счёту победа «Ак Барса» в первом матче выглядит уверенно, но переоценивать её не стал бы. Хозяев в первую очередь подвёл вратарь Аликин, который в моментах с забитыми голами откровенно не выручил. Ну а дальше подопечные Заварухина сбились на нервы и навал. Такая реакция на 0:3 почти никогда не приводит к хорошему результату. Вот и в среду не привела.

Если «Автомобилист» не наступит на те же грабли и не даст сопернику комфортную фору, второй матч вполне может сложиться в его пользу. Чем понравились уральцы в первой встрече, так это готовностью жёстко, практически любой ценой останавливать лидеров казанской команды. А «барсы» по-прежнему сильно зависят от таких людей, как Яшкин и Галимов. В настрое екатеринбуржцы точно превзойдут оппонента. Так что было бы логично поставить на их победу со скромным тоталом (четыре гола на двоих или меньше) и 1-1 в серии накануне переезда в Казань», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».