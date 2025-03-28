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«Металлург» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч первого раунда Кубка Гагарина

«Металлург» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч первого раунда Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 2.05.

«Задумка Разина, перетряхнувшего все звенья прямо перед плей-офф, в первой игре серии не сработала. Теперь, видимо, «Магнитка» вернётся к более проверенным сочетаниям. И попытается ошеломить гостей точно таким же натиском, который стал залогом состоявшейся в среду победы «Авангарда».

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28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставил бы на то, что эмоции, более богатый кубковый опыт и фактор родных трибун позволят «Металлургу» взять второй матч серии. К тому же Набоков вряд ли будет делать «ястребам» столь же щедрые подарки, как позавчерашний (два пропущенных с первых трёх бросков). Когда в предыдущей встрече уральцам надо было отыгрываться, они смогли создать очень серьёзное давление на оборону омичей. Возможно, во второй раз она уже не выстоит и начнет «пожарить» на ровном месте. Тогда в матче точно будет забито больше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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