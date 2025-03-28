«Спартак» — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на встречу плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: ТБ 6 за 2.28.

«Плей-офф Кубка Гагарина стартовал, и первые матчи уже принесли неожиданные результаты. Однако игра в «Мегаспорте» обошлась без сюрпризов: от «Спартака» и «Северстали» мы получили именно то, чего ждали, — яркий, атакующий хоккей с обилием голов. В первом матче серии команды забросили девять шайб на двоих, а «Спартак» вырвал победу в овертайме — 5:4.

Команда Андрея Козырева начала мощно, поведя 2:0, но не смогла удержать преимущество. Череповчане реализовывали большинство, но и сами пропускали в нём.

На открытой тренировке перед стартом серии Алексей Жамнов убеждал журналистов, что в серии против «Северстали» счетов типа 8:6 не будет. Однако уже первый матч показал, что только такого и стоит ждать от серии. Нет сомнений, что в пятницу на «Мегаспорте» будет такой же весёлый хоккей. «Северсталь» никогда не играла в закрытый хоккей, и тут она точно не будет себе изменять. Да и «Спартак» не славился «автобусом». В среду каждая из команд создала моментов на десяток заброшенных шайб. Во второй игре всё должно повториться», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».