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«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Москве

«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Москве
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 5.60.

«В чём могут прибавить и «Спартак», и «Северсталь», причём синхронно — так это в игре своих главных звёзд. Чьи лидеры проснутся раньше, тот и возьмёт матч номер два. В первой встрече ударное звено красно-белых записало на свой счёт всего один гол из командных пяти, у гостей Пилипенко с Аймурзиным не забили вообще ни разу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отдал бы небольшое преимущество команде Козырева – по принципу «за одного битого двух небитых дают». Упустив победу со счёта 2:0 в свою пользу, череповецкий клуб может извлечь из этого опыта ценные уроки и скорректировать собственную эффективность. А вот рационально, в традиционный кубковый откат не будут играть ни те, ни другие. Даже если бы очень хотелось — есть ощущение, что ни «Спартак», ни «Северсталь» просто так не умеют. Берём минимум шесть заброшенных — и минимальную победу гостей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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