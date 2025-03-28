«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 5.60.

«В чём могут прибавить и «Спартак», и «Северсталь», причём синхронно — так это в игре своих главных звёзд. Чьи лидеры проснутся раньше, тот и возьмёт матч номер два. В первой встрече ударное звено красно-белых записало на свой счёт всего один гол из командных пяти, у гостей Пилипенко с Аймурзиным не забили вообще ни разу.

Отдал бы небольшое преимущество команде Козырева – по принципу «за одного битого двух небитых дают». Упустив победу со счёта 2:0 в свою пользу, череповецкий клуб может извлечь из этого опыта ценные уроки и скорректировать собственную эффективность. А вот рационально, в традиционный кубковый откат не будут играть ни те, ни другие. Даже если бы очень хотелось — есть ощущение, что ни «Спартак», ни «Северсталь» просто так не умеют. Берём минимум шесть заброшенных — и минимальную победу гостей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».