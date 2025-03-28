Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта

«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 2.00.

«В первом матче серии ЦСКА неожиданно повёл 2:0 – но и это красно-синим не помогло. Белорусский клуб без проблем отыгрался, вышел вперёд и в итоге победил с уверенной разницей. Лидеры команды Квартальнова в отличной форме, дисциплина на высоком уровне, плотность единоборств и скорости – близки к идеалу. Тогда как московские армейцы не могут надеяться ни на надёжную игру вратарей, ни на спецбригады, ни на то, чтобы кто-то из ведущих хоккеистов взял игру на себя в самый нужный момент.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У такого ЦСКА шансов против «Динамо» почти что нет. И вряд ли штаб Воробьёва сможет за день придумать и внедрить какие-то кардинальные улучшения. В московской части серии минчанам, возможно, придётся труднее. Но во второй игре они должны без проблем побеждать. С учётом того, что у красно-синих масса проблем на последнем рубеже, успех хозяев вновь будет результативным. Белорусские болельщики увидят больше пяти голов в этой встрече», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android