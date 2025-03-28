«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 2.00.

«В первом матче серии ЦСКА неожиданно повёл 2:0 – но и это красно-синим не помогло. Белорусский клуб без проблем отыгрался, вышел вперёд и в итоге победил с уверенной разницей. Лидеры команды Квартальнова в отличной форме, дисциплина на высоком уровне, плотность единоборств и скорости – близки к идеалу. Тогда как московские армейцы не могут надеяться ни на надёжную игру вратарей, ни на спецбригады, ни на то, чтобы кто-то из ведущих хоккеистов взял игру на себя в самый нужный момент.

У такого ЦСКА шансов против «Динамо» почти что нет. И вряд ли штаб Воробьёва сможет за день придумать и внедрить какие-то кардинальные улучшения. В московской части серии минчанам, возможно, придётся труднее. Но во второй игре они должны без проблем побеждать. С учётом того, что у красно-синих масса проблем на последнем рубеже, успех хозяев вновь будет результативным. Белорусские болельщики увидят больше пяти голов в этой встрече», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».