«Флорида» — «Юта»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Флорида» – «Юта».

Ставка: победа «Флориды» за 1.77.

«В этой встрече за «Пантерз» дебютирует бывший капитан «Бостона» Брэд Маршан. 36-летний форвард ещё до обмена получил травму и восстанавливался почти месяц. Нет сомнений, что в первой игре за новую команду он постарается проявить себя.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Вторая половина марта для «Флориды» оказалась не такой успешной (шесть побед в 10 матчах) по сравнению с первой, когда команда выдала серию из шести побед. Тем не менее действующий чемпион продолжает борьбу за второе место на Востоке и явно превосходит «Юту» по всем показателям.

Команда из Солт-Лейк-Сити проводит back-to-back: накануне игры с «Флоридой» она встречалась с «Тампой». Два сильных соперника подряд — серьёзное испытание, особенно в непростом для «Юты» отрезке сезона. После февральской паузы команда выдала хороший всплеск, и казалось, что новичок лиги сможет пробиться в зону плей-офф. Но затем последовал спад, и теперь «Юта» уже не выглядит фаворитом в борьбе за уайлд-кард на Западе», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».