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Букмекеры оценили шансы ЦСКА продлить победную серию

Букмекеры оценили шансы ЦСКА продлить победную серию
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29 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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ЦСКА идёт на серии из трёх побед в официальных матчах во всех турнирах.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 6.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.

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