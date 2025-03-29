ЦСКА — «Динамо» Махачкала: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ЦСКА победит всухую за 2.50.

Красно-синие располагаются только на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тем не менее отставание от лидеров прилично сократилось. Если продолжать в том же духе, можно на финише бороться за шанс закончить сезон в призёрах. Даёт отличные плоды переход на новую схему. Не зря Марко Николич наигрывал на сборах тактику с ромбом в середине поля.

Махачкалинское «Динамо» тоже вполне себе неплохо возобновило сезон. Сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) и разгромило «Крылья Советов» (4:0). Единственное — между удачно сложившимися встречами затесалось сокрушительное поражение от московского «Динамо» (0:4).

У «Локомотива» и «Крыльев Советов» махачкалинцы отняли очки на своём поле, а вот бело-голубым уступили на выезде. Хуже подопечных Хасанби Биджиева в чемпионате России в гостях выступают только три клуба. И это главные претенденты на вылет в Первую лигу. Одна победа и пять ничьих против четырёх поражений. Забили за этот период времени всего-навсего четыре мяча.

Заключить пари на то, что ЦСКА обыграет махачкалинское «Динамо» и не пропустит, можно с коэффициентом 2.50. Марко Николич отменно систематизировал игру обороне. В 21 встрече РПЛ его подопечные пропустили только 15 мячей — меньше лишь у лидирующего «Краснодара» и «Зенита». Для подопечных Биджиева прогноз неутешительный.