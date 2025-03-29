«Реал» Мадрид — «Леганес»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

29 марта в матче 29-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Леганес». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.17, что равно приблизительно 85% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Леганес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.